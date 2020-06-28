ضربات جوية جديدة تستهدف القوات الايرانية قرب الحدود السورية العراقية

2020/06/28 | 23:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاحد، عن تسجيل ضربات جوية جديدة، استهدفت مواقع للإيرانيين والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، حيث استهدفت طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية فجر اليوم الأحد، مواقع للإيرانيين في بادية السيال بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، الأمر الذي أدى لمقتل 9 عناصر على الأقل بينهم من جنسيات غير سورية، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، كما تسبب القصف بتدمير مستودعات.وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، استنفاراً كبيراً للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، ضمن مناطق نفوذها في محافظة دير الزور، ولا سيما في منطقة البوكمال وريفها، عقب الضربات الجوية الجديدة التي طالت مواقع لها يوم أمس ضمن قرية العباس، والتي تسببت بمقتل 6 من المليشيات الموالية لإيران بينهم 4 من الجنسية السورية.ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القوات الإيرانية، تعمد إلى شن حملات أمنية تستهدف عناصرها ومتعاونين معها، بتهمة “التخابر والتعامل مع إسرائيل”، حيث جرى اعتقال 4 منهم حتى اللحظة، كما تعمل المليشيات الإيرانية إلى إعادة الانتشار في ريف دير الزور الشرقي وتحصين مواقعها، لكن جميع ما سبق لم يجدي نفعاً حتى اللحظة، ولم تحد من الاستهدافات الجوية المتكررة على المواقع الإيرانية.

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