رسميا.. السوري زاهر ميداني يفُك أرتباطه مع القوة الجوية

2020/06/28 | 23:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر رياضي، اليوم الاحد، بان اللاعب السوري زاهر ميداني قام بفُك أرتباطه مع القوة الجوية بشكل رسمي.وقال المصدر ان "السوري زاهر ميداني يفُك أرتباطه مع القوة الجوية بشكل رسمي ويقترب من الإنضمام لصفوف الزوراء لتمثيله في الموسم المُقبل".

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