كوردستان تستثني فئتين من تعطيل الدوام وحظر التجوال

2020/06/28 | 23:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نیوز/ اعلنت حكومة إقليم كوردستان، مساء الأحد، استثناءً خاصاً لموظفين من التعطيل اثناء فترة حظر التجوال التام، الذي اعلنته اربيل في وقت سابق من اليوم للوقاية من تفشي الوباء.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مدة ايام حظر التجوال التام والعطلة المعلنة للمؤسسات الرسمية سيستمر فيها اطقم الوزراء واولئك الموظفين الذين تحتاجهم دوائرهم بشكل مُلح في دوامهم الاعتيادي، لافتا الى ان عملية توزيع الرواتب ستستمر وفقا للجدول الذي اعلنته وزارة المالية والاقتصاد وستقدم لهم التسهيلات في المحافظات الاربع والادارات المستقلة لهذا الغرض.

واعلنت محافظة اربيل ، مساء الأحد، تدشين حزمة إجراءات مشددة لمواجهة وباء كورونا كوفيد-١٩ منها فرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوع.

جاء ذلك إثر اجتماع لغرفة العمليات الخاصة بالوباء في اربيل ، مع صحة المحافظة، لجنة العلوم الطبية، مديري المستشفيات الخاصة بكورونا ومديرية الوقاية في اربيل .

وعقب الإجتماع اعلنت غرفة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المجتمعين اكدوا ان المرض يتفشى بشكل واسع وخطير بين المواطنين وفي حال استمرار اجراءات الوقاية بشكلها الحالي فان اربيل تسير نحو الكارثة.

واضاف انه عقب ذلك تم اتخاد عدد من القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12 من ليلة غد الاثنين لغاية الساعة 12 من ليلة 4 تموز المقبل.

وجاء في القرارات حظر تام للتجوال اعتبارا من الساعة السادسة صباحا لغاية الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في حدود محافظة اربيل ، لافتا الى ان بعض الاماكن ستبقى مفتوحة ايام الحظر منها المخابز والاسواق الغذائية داخل الاحياء ومحال بيع الفواكه والخضر والعلاوي.

وبين أن ذلك سيتضمن ايضاً تسهيلات للسيارات لتأمين المواد للمحال وايصال الادوية والصيدليات الخافرة وسيارات بيع الغاز المنزلي وشركات الاتصالات وصهاريج تأمين وقود المولدات الكهربائية والشركات الغذائية.

وبحسب البيان فقد تم السماح لكوادر البيطرة والقصابين والدواجن والفلاحين والعسالين والحاصدات وسيارات نقل الحيوانات بالتجوال اعتبارا من الساعة 12 ليلا لغاية السادسة صباحا.

إلا ان غرفة العمليات منعت التنقل ما بين اربيل والمحافظات لغاية 4 تموز المقبل.

ولفتت الى ان توزيع الرواتب سيكون وفقا للالية التي تحددها الوزارات

كما سمحت بتغطية الاحداث من قبل الصحفيين والاعلاميين في حدود المحافظة فقط ولم يسمح لاعلاميي المحافظات الاخرى دخول اربيل .

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