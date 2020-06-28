نائب يؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية

2020/06/28 | 23:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ضرورة فرض هيبة الدولة وسلطة القانون على المنافذ الحدودية ( البرية والبحرية) في مختلف محافظات العراق ، مجددا مطالبة الحكومة بفرض سيادة الدولة على تلك المنافذ وتحريرها من سيطرة العصابات .واقترح العقابي تعزيز عمل الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية تلك المنافذ – بما فيها منافذ إقليم […]

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