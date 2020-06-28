إصابة احد لاعبي نفط ميسان بكورونا

2020/06/28 | 23:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان،الاحد، عن إصابة أحد لاعبيه المميزين بفيروس كورونا.وقال المكتب في بيان تم تأكيد اصابة لاعب نفط ميسان عباس هاشم بفايروس كورونا،مشيرا إلى أن اللاعب يرقد في المستشفى حاليا وهو بصحة جيدة.وأكد دعم ادارة النادي للاعب بكل ما تستطيع من اجل اكتسابه الشفاء العاجل واجتياز المحنة.

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