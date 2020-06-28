مراجع شيعية توجه رسالة شديدة اللهجة الى الكاظمي

2020/06/28 | 23:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكدت معلومات عن مصدر مقرب، اليوم الاحد، ان مراجع شيعية وجهت رسالة شديدة اللهجة الى الكاظمي بعدم الاعتداء على الحشد.وقال المصدر انه "اتفق السيد محمد رضا السيستاني ومكتب الشيخ النجفي والسيد محمد سعيد الحكيم بايصال رسالة شديدة اللهجة الى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي عن طريق الشيخ علي النجفي بعدم تكرار الاعتداء على الحشد او اي فصيل مقاوم مستقبلاً"، موضحا انه "وبخلافه يتم التثقيف لتظاهرات عارمة لاقالته وقد وصلت الرسالة اليوم".

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