صدامات نارية بنصف نهائي كأس انكلترا

2020/06/28 | 23:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز.أُجريت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، وأسفرت عن مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

أما اللقاء الثاني فسيكون بين آرسنال، ومانشستر سيتي الذي فاز على نيوكاسل بهدفين دون مقابل.

وستقام المباراتان يومي 18 و19 يوليو/تموز المقبل، على ملعب ويمبلي، بينما سيُلعب النهائي يوم 1 أغسطس/آب المقبل، في نفس الاستاد.

وكان مانشستر يونايتد أول المتأهلين لهذا الدور، بعد الفوز على نورويتش سيتي (2-1)، وهي نفس النتيجة التي انتصر بها آرسنال على شيفيلد يونايتد.

أما تشيلسي فقد عبر عقبة ليستر سيتي بنتيجة (1-0).

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