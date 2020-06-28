قيادي بالفتح: الكاظمي لم يكن خيارنا وقبولنا به لهذا السبب

2020/06/28 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القيادي بتحالف الفتح ووزير الاتصالات الأسبق حسن الراشد، الأحد، أن رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي لم يكن خيار تحالف الفتح.وقال الراشد، في حديث لقناة “العهد” إن “الكاظمي ليس خيارنا بل خيار فرضه الواقع”.وأضاف أن ” مهمة الكاظمي الاساسية هي قيام انتخابات عادلة”، لافتا إلى أن “الانتخابات المبكرة هي الحافز الرئيس الذي جلب […]

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