شاهد: وزير صحة الاردن يكشف عدد النواب العراقيين الذين يتعالجون في بلاده من “كورونا”

2020/06/28 | 23:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر أن فيروس كورونا المستجد “نشف ومات” ولا توجد حالات داخل الأردن، فيما بين ان نائبين عراقيين يخضعون للعلاج في الاردن.وأضاف الوزير أنّ الانتقال الداخلي للفيروس بين الناس انتهى وأن الحالات التي كانت في بداية الأزمة انتهت.وكشف عن خضوع نائبين عراقيين للعلاج في الأردن نتيجة […]

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