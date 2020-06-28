كلمة قصيرة عن الجامعة العربية - فؤاد الصلاحي

2020/06/28 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي في عالمنا المعاصر لابد للدول من العمل وفق اطر تنظيمية تجمع مواقفها لتسند بعضها بعضا ومن هنا نشأت منظمات عالمية سياسية واقتصادية ومنظمات اقليمية متعددة داخل اوروبا و الامريكتين واسيا وافريقيا وفي الوطن العربي ايضا ، وهذا الاخير بيت القصيد حيث نشأت الجامعة العربية وفق نظام واهداف تسعى لتعزيز التكامل العربي والعمل المشترك وحماية الامن العربي الذي يعتبر الاخلال به من اي زاوية اخلالا بأمن المنطقة ك ......





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