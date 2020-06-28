كربلاء تمدد حظر التجوال الشامل حتى السبت المقبل

2020/06/28 | 23:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت خلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا في كربلاء ، مساء الاحد ، إنها قررت تمديد حظر التجوال الشامل لغاية السبت المقبل.وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بناءً “على العديد من المناشدات وحفاظا على سلامة المواطنين ، تقرر تمديد حظر التجوال […]

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