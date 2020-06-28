2020/06/28 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اوضحت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، إمكانية تضمين تثبيت موظفي العقود ومحاضري التربية المجانيين ضمن موازنة 2020.

وقال عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة لم تقترح في قانون الموازنة او الاقتراض أي مبالغ لتثبيت العقود والمحاضرين في التربية، وان اللجنة المالية النيابية ليس بمقدورها اضافة نصوص على قانون الموازنة بل الحكومة هي المعنية بذلك".

واضاف ان لجنته واستجابة للمطالب والضغوط الجماهيرية اضافت فقرة معالجة "نص معالجة“ لملف العقود والمحاضرين المجانيين، مبينا ان "الكرة في ملعب الحكومة هي من تقترح ومجلس النواب سيوافق مبدئيا على مقترحات الحكومة".

ونوه الجبوري الى انه "في حال عدم ذهاب الحكومة الى هكذا خيار، فمشكلة المحاضرين ستبقى قائمة مع الحكومة"، معربا عن "تأييد لجنته وجلس النواب العراقي لما تقدمه من مقترحات".

واشار الى ان "حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي اعطت الاف الدرجات الوظيفية للعقود في المحافظات دون تهيئة المبالغ المالية والتخصيصات اللازمة لتمويل رواتب العقود".

يذكر ان مجلس النواب العراقي صوت الاسبوع الماضي على مقترح تثبيت العقود ومحاضري التربية المجانيين بصفة عقود دائمة تمول من الاقتراض الداخلي والخارجي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية البرلمانية توضح إمكانية تثبيت العقود والمحاضرين المجانيين ضمن موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية البرلمانية توضح إمكانية تثبيت العقود والمحاضرين المجانيين ضمن موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).