2020/06/28 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفرقة الحشدية المتصدية لدفن متوفي (كورونا) تعلن حصيلة اليوم واعلاها من بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 23:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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