التغليس الجامع المانع والمنجيّ الواقي

2020/06/28 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لم‭ ‬يقل‭ ‬السياسي‭ ‬المُعمّم‭ ‬سوى‭ ‬الحقيقة‭ ‬بعينها‭ ‬لم‭ ‬يزد‭ ‬عليها‭ ‬شيئاً‭ ‬ولم‭ ‬يجمّلها‭.‬بل‭ ‬لعلّه‭ ‬ساعدني‭ ‬والعشرات‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬امثالي‭ ‬كثيراً‭ ‬وأخرجنا‭ ‬من‭ ‬حيرتنا‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الوصف‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬برؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬العراقية‭ ‬السابقين‭.‬طالما‭ ‬فكرنا‭ ‬بالمفردة‭ ‬المناسبة‭ ‬الجامعة‭ ‬المانعة‭ ‬التي‭ ‬تصفهم‭ ‬وتعطيهم‭ ‬حقهم‭ ‬فلم‭ ‬نجد‭.‬صحيح‭ ‬هناك‭ ‬مفردات‭ ‬بالمئات‭ ‬أطلقها‭ ‬الشعب‭ ‬عليهم‭ […]

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