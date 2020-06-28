الحلبوسي يزور أسرة احمد راضي في عمّان

2020/06/28 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ زار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬الأحد،‭ ‬يرافقه‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬حيدر‭ ‬العذاري،‭ ‬أسرة‭ ‬الكابتن‭ ‬الراحل‭ ‬أحمد‭ ‬راضي،‭ ‬لمواساتهم‭ ‬في‭ ‬مصابهم‭ ‬الأليم‭ ‬وتفقد‭ ‬أوضاعهم،‭ ‬راجياً‭ ‬للأسرة‭ ‬الكريمة‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬واستذكر‭ ‬الحلبوسي‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬‮«‬‭ ‬المسيرة‭ ‬الرياضية‭ ‬المتميزة‭ ‬للراحل،‭ ‬والحافلة‭ ‬بالألقاب‭ ‬والإنجازات‭ ‬الكروية‭ ‬التي‭ ‬رفع‭ ‬بها‭ ‬اسم‭ ‬العراق‭ ‬عاليا،‮»‬‭.‬مشيرا‭ ‬إلى‭ […]

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