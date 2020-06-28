وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬العراقي‭:‬اتفقنا‭ ‬مع‭ ‬الامارات على‭ ‬إعمار‭ ‬جامع‭ ‬النوري‭ ‬بشكله‭ ‬الأصلي

2020/06/28 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمول‭ ‬كنيستي‭ ‬الطاهرة‭ ‬والساعة‭ ‬بمشروع‭ ‬البناء ‭ ‬لندن‭ -‬الزمان بعد‭ ‬مرور‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬تفجير‭ ‬جامع‭ ‬النوري‭ ‬ومئذنته‭ ‬الحدباء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬دحر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وتحرير‭ ‬الموصل،‭ ‬جدَّدتْ‭ ‬الحكومتان‭ ‬العراقية‭ ‬والإماراتية‭ ‬تأكيدهما‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬بنائه‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬العراقي‭ ‬حسن‭ […]

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