2020/06/28 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شمول كنيستي الطاهرة والساعة بمشروع البناء لندن -الزمان بعد مرور ثلاثة أعوام على تفجير جامع النوري ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل في الايام الاخيرة من دحر تنظيم داعش وتحرير الموصل، جدَّدتْ الحكومتان العراقية والإماراتية تأكيدهما على الالتزام بإعادة بناء هذا الصرح التاريخي الذي يعود بنائه إلى القرن الثاني عشر. وقال وزير الثقافة العراقي حسن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة العراقي:اتفقنا مع الامارات على إعمار جامع النوري بشكله الأصلي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة العراقي:اتفقنا مع الامارات على إعمار جامع النوري بشكله الأصلي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة العراقي:اتفقنا مع الامارات على إعمار جامع النوري بشكله الأصلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).