2020/06/28 | 23:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الى وجود تورط امريكي بعملية اعتقال مقاتلي الحشد الشعبي.وقال الموسوي في حديث لقناة “العهد” ان “الحكومة تركت العدوان التركي وانشغلت بزرع الفتنة بين الحشد ومكافحة الإرهاب”.واضاف “هناك تورط أميركي في عملية اعتقال مقاتلي الحشد الشعبي بمنطقة الدورة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يكشف عن تورط امريكي بعملية اعتقال مقاتلي الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يكشف عن تورط امريكي بعملية اعتقال مقاتلي الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).