التجارة تعلن توقيتات إيقاف تسويق الحنطة في ثلاث محافظات

2020/06/28 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أن لجنة التسويق في الشركة العامة لتجارة الحبوب، قد حددت توقيتات زمنية لايقاف حملة تسويق محصول الحنطة في 3 محافظات.

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