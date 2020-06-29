تقييم رواية التيس الذي انتظر طويلا - سناء عبد القادر مصطفى

2020/06/29 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى لم أفكر في يوم من الأيام أن أكون ناقدا أدبيا أو أكتب مقالة في نقد عمل أدبي ولكن للضرورة أحكام كما يقول المثل العربي القديم.



رواية التيس الذي انتظر طويلا- احدى اعمال زميلي وصديقي منذ أيام الدراسة في الاتحاد السوفيتي دكتور رياض عيسى غيدان رمزي ومن باكورة مؤلفاته مثل الاقتصاد السياسي للمواكب الحسينية وسيرة رجل مهنته دفع الغرامات وسعدي الحليً- الحنجرة النازفة وغيرها من الكتب والمقالات المختلفة المواض ......





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