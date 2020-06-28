حادث سير يودي بحياة طفلة في «تيكرداغ» التركيّة

2020/06/29 | 00:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفّيت طفلة سورية مساء أمس السبت، بعد أن تعرضت لصدمة من قبل سيّارة تركيّة في منطقة «تشرز كوي» في ولاية «تيكرداغ» شمال غربي تركيا، بينما لاذ سائق السيارة بالفرار.وكانت الطفلة البالغة من العمر أربع…

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