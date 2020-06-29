سجن الكاظمية.. مئات الاصابات بكورونا والوفيات تتجاوز الـ12 حالة خلال 24 ساعة

2020/06/29 | 00:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة “العهد نيوز” اليوم الاثنين، على معلومات تتعلق بحدوث اصابات بفيروس كورونا داخل سجن العدالة في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.وقال مصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ان “الاصبابات بفيروس كورونا في سجن العدالة بمنطقة الكاظمية وصلت الى المئات واعداد الوفيات في تزايد حيث وصل اليوم عدد المتوفين داخل السجن الى ١٢ شخص”.وبحسب المصدر […]

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