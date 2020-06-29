2020/06/29 | 00:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يدعو إلى الكمامة لكن لا يرتديها .. هكذا برّر وزير الصحة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 00:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يدعو إلى الكمامة لكن لا يرتديها .. هكذا برّر وزير الصحة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يدعو إلى الكمامة لكن لا يرتديها .. هكذا برّر وزير الصحة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).