جونسون: كورونا برق وننتظر الرعد

2020/06/29 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭,‬‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬يكشف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬إنعاش‭ ‬كبرى‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البريطاني‭ ‬الذي‭ ‬تضرر‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬وزراء‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬الأحد‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬مايل‮»‬‭ ‬‮«‬شكل‭ ‬ذلك‭ ‬صدمة‭ ‬كبرى‭ ‬للبلاد،‭ ‬لكننا‭ ‬سننهض‭ […]

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