2020/06/29 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فتوى دينية بتحريم ازدواجية الراتب في العراق بغداد- عبدالحسين غزال اربيل – فريد حسن توفي اول رئيس حزب في العراق بفيروس كورونا المستجد حيث أعلن حزب العدالة التركماني بالعراق، الأحد، وفاة رئيسه أنور حميد بيرقدار، فيما قال مصدر برلماني ذو صلة، إن الأخير توفي جراء إصابته بفيروس كورونا. وقال الحزب التركماني ، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة رئيس حزب عراقي بكورونا والصحة تطلب حظرا 4 أسابيع وإصابات جديدة في البرلمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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