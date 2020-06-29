وفاة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬عراقي‭ ‬بكورونا‭ ‬والصحة‭ ‬تطلب‭ ‬حظرا‭ ‬4‭ ‬أسابيع‭ ‬وإصابات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬البرلمان

2020/06/29 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتوى‭ ‬دينية‭ ‬بتحريم‭ ‬ازدواجية‭ ‬الراتب‭ ‬في‭ ‬العراق ‭ ‬بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬اربيل ‭ – ‬فريد‭ ‬حسن توفي‭ ‬اول‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬التركماني‭ ‬بالعراق،‭ ‬الأحد،‭ ‬وفاة‭ ‬رئيسه‭ ‬أنور‭ ‬حميد‭ ‬بيرقدار،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬برلماني‭ ‬ذو‭ ‬صلة،‭ ‬إن‭ ‬الأخير‭ ‬توفي‭ ‬جراء‭ ‬إصابته‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭.‬ وقال‭ ‬الحزب‭ ‬التركماني‭ ‬،‭ […]

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