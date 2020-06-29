الطائي: استهداف الحشد الشعبي كان فخا أميركيا وقع فيه الكاظمي

2020/06/29 | 00:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاستهداف الحشد الشعبي واعتقال عدد من منتسبه لم تكن موفقة وفتحت النار على الحكومة الجديدة، معتبرا أن استهداف الحشد كان فخا أميركيا وقع فيه الكاظمي.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الكاظمي وقع في الفخ الاميركي عندما ارسل جهاز مكافحة الارهاب لاعتقال عدد من […]

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