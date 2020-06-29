الطيران المدني: مستمرون بتعليق الرحلات الجوية في العراق لغاية مطلع تموز

2020/06/29 | 00:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن دريد يحيى جاسم، الاحد، استمرار منح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج.وقال جاسم في بيان، ان "السلطة مستمرة بمنح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج استنــاداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)"، مؤكداً " بإستمرار قرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد لغاية الأول من شهر تموز مطلع الشهر القادم والتي تشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد".

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