موسكو تسجل 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/29 | 00:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 23 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 24 حالة وفاة .وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص ثبتت إيجابيتها فيما يخص […]

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