المالكي مغردا: ارتفاع اعداد الإصابات والوفيات في العراق بكورونا يستدعي من الحكومة واجهزتها المختصة اهتماما كافيا

2020/06/29 | 00:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، بشان ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتزايد اعداد الوفيات بالوباء، فيما دعا الحكومة واجهزتها المختصة الى الاهتمام الكافي بهذا الموضوع.وادناه صورة للتغريدة:

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