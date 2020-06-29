المالكي يدعو إلى التحرك السريع لحماية العراقيين من كورونا

2020/06/29 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، إلى التحرك السريع لحماية العراقيين والكوادر الصحية والادارية، من تفشي فيروس كورونا.

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