2020/06/29 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة الباكستانية، في بيان لها اليوم، إن عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 202955 إصابة.وذكر البيان، أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، الكشف عن 4072 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19.ونوهت بأنه تم خلال اليوم الماضي، إجراء أكثر من 25 ألف اختبار للكشف عن الفيروس.وأشارت الحكومة الباكستانية، إلى أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد المصابين بكورونا في باكستان تجاوز 200 ألف شخص) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد المصابين بكورونا في باكستان تجاوز 200 ألف شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).