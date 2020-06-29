كورونا يعبر الحاجز الجديد.. نصف مليون وفاة حول العالم

2020/06/29 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو 6 شهور على ظهور الوباء الموصوف بـ”عدو البشرية”، تجاوز العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا نصف مليون وفاة، الأحد، بحسب ما أوردت مواقع إحصاء متخصصة.وأورد موقع “وورلد او ميترز” المختص في تتبع أرقام الوباء، أن عدد الوفيات بات أكثر من 503 آلاف حالة، وذلك بعد ساعات من تجاوز عدد الإصابة حاجز العشرة ملايين […]

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