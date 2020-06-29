وفاة رئيس حزب سياسي عراقي اثر اصابته بـ ’كورونا’

2020/06/29 | 06:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب العدالة التركماني في العراق، عن وفاة رئيسه أنور حميد بيرقدار، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد....

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