وفاة شقيق مؤسس السعودية

2020/06/29 | 07:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما ورد عن الديوان الملكي السعودي: انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير / بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله […]

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