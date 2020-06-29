انفجار كبير بإقليم كردستان

2020/06/29 | 07:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني عراقي الأحد، وقوع انفجار كبير شمالي أربيل بإقليم كردستان العراق.وقال مصدر في شرطة أربيل، إن انفجارا كبيرا وقع الأحد ، وسمع دويه بمناطق شمالي أربيل، مشيرا الى أن قوة عسكرية من البيشمركة طوقت موقع الانفجار.وأشار الى أن الانفجار يتزامن مع عمليات قصف للجيش التركي ضد أعضاء حزب العمال الكردستاني […]

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