زواج زينب قاسم سليماني بقيادي بارز

2020/06/29 | 07:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام إيرانية الأحد، عن زواج زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، بقيادي بارز في حزب الله اللبناني.ونقلت وكالة أنباء ”تابناك“ الإيرانية، عن زينب مغنية أخت القيادي الراحل بحزب الله اللبناني عماد مغنية، أن ”زينب سليماني تزوجت من رضا سيد هاشم صفي الدين، مساعد الشؤون التنفيذية بحزب الله اللبناني“.ولفتت […]

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