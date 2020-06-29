الصحة العالمية: كورونا بالعراق خارج السيطرة

2020/06/29 | 07:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية من خروج الأمور عن السيطرة في العراق جراء تفشي وباء كورونا.وقال ممثل المنظمة في العراق ادهم إسماعيل في تصريح صحفي اليوم الأحد، ان “الواقع الصحي بالعراق غير مسيطر عليه حاليا”.وأضاف، إن عدد الراقدين في المستشفيات يفوق طاقتها الاستيعابية خاصة من الحالات الحرجة، محذرا من الوصول لمرحلة تفشي الوباء بشكل […]

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