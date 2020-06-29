سبب عدم نقل “أحمد راضي” للعلاج في الأردن

2020/06/29 | 07:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من مرور أيام على وفاة اسطورة الكرة العراقي احمد راضي جراء اصابته بفيروس كورونا الا ان تداعيات الحادثة تتواصل.وتوفي راضي بأحد مستشفيات العاصمة العراقية، قبل نقله الى الأردن حيث اسرته لاستكمال العلاج من الفيروس.فان تأخر نقله الى الأردن جاء بسبب امتناع الطبيب المشرف في “مستشفى النعمان” على الكابتن الراحل عن تقديم […]

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