حقيقة إصابة “سعدون جابر” بفيروس كورونا

2020/06/29 | 07:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نقابة الفنانين العراقيين حقيقة الأنباء التي راجت خلال الساعات الماضية بشأن إصابة الفنان العراقي الشهير سعدون جابر، بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية بوضعه على جهاز التنفس الصناعي.وأصدر المركز العام لنقابة الفنانين العراقيين بيانا نُشر عبر الصفحة الخاصة به عبر موقع ”فيسبوك“، أكد فيه أنه لا صحة للشائعات المتداولة بشأن إصابة سعدون جابر بكورونا، […]

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