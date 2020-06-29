مايكروسوفت تزيل واحدة من أفضل ميزات تحديث ويندوز 10

2020/06/29 | 07:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل شركة مايكروسوفت طرح آخر تحديث لنظام التشغيل ويندوز 10 المتمثل في الإصدار 2004 للمستهلكين والشركات المعروف باسم تحديث مايو 2020 ويبدو أن عملاقة البرمجيات أزالت بعض الامتيازات الرئيسية لامتلاك نسخة غير منزلية من نظام التشغيل، حيث أوقفت بشكل رئيسي القدرة على تأخير التحديثات الرئيسية حتى 365 يومًا وخفضت الشركة مقدار الوقت الذي يمكن لمستخدمي […]

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