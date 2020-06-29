2020/06/29 | 07:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في العاصمة الجزائرية الأحد بسجن الصحافي بلقاسم جير ثلاثة أعوام، وفق جمعية دعم للموقوفين.وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها بفيسبوك “صدر الحكم في قضية الصحافي المعتقل بلقاسم جير: ثلاثة أعوام سجن نافذ”.في المقابل، أسقطت غرفة الاتهام في 22 نيسان/أبريل عنه تهمة “إضعاف معنويات الجيش”.ولم تتوفر معلومات حول وقائع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الجزائري يحكم بالسجن ثلاثة أعوام على صحافي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الجزائري يحكم بالسجن ثلاثة أعوام على صحافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).