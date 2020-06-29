أكثر من نصف مليون وفاة حول العالم ومليون إصابة آخر 6 أيام جراء كورونا

2020/06/29 | 08:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى وباء كوفيد-19 العالمي بأرواح أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، ثلثاهم تقريباً في الولايات المتحدة وأوروبا، منذ ظهر فيروس كورونا في الصين في كانون الأول/ديسمبر وفق ما تشير إليه الأرقام الرسمية.وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الأحد 288 وفاة إضافيّة ناجمة عن وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، وفق بيانات نشرتها أمس جامعة جونز هوبكنز […]

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