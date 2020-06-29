شاهد..إيران تمد العراق بالأوكسجين وتقف إلى جانبه

2020/06/29 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد عدة محافظات عراقية أزمة حادة في توفير مادةِ الأوكسجين الطبي بعد تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا.وسارعت الحكومة الايرانية الى تزويد محافظة واس...

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