محور المقاومة ينتقل من الدفاع الى الهجوم

2020/06/29 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيفما قلبت الاجراءات الامريكية في الحظر والعقوبات والحصار والملاحقة، لا يمكن الا ان تسميها حروب تشنها الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها دفعة واحدة ...

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