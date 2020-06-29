سد النهضة وأزمة القوة الناعمة والسياسات الخارجية لمصر - حاتم الجوهرى

2020/06/29 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى مصر ومتطلبات سياسة "النفس الطويل"في مواجهة سياسة "حافة الهاوية"تطرح الأزمة الوجودية الدائرة حاليا في ملف سد النهضة، خاصة عند مواجهة مصر لتكتيك "حافة الهاوية" والصدام، بتكتيك "النفس الطويل" والصمود، تطرح على الطاولة بشدة ضرورة مراجعة الخطاب الثقافي المصري ومكوناته من جذورها، والسؤال عن مصادر القوة الناعمة المصرية، وصورة مصر الذهنية طوال الثلاثين عاما الماضية، وكذلك فيما بعد 25 يناير التي اس ......





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