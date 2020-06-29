دلالة عود ماركس ولينين! حول اقامة تمثال للينين في غرب ألمانيا! - توما حميد

2020/06/29 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد لقد قام الحزب الماركسي- اللينيى الالماني في 20 حزيران2020 اي بعد اكثر من 30 عام من انهيار جدار برلين برفع الستار عن تمثال قائد الثورة البلشفية، فلاديمير لينين أمام مقرهذا الحزب الذي يقع في مدينة غيلسنكيرشن قرب درتموند في غرب ألمانيا.



وهو اول تمثال للينين في المانيا الغربية وربما في الغرب بشكل عام.



نعرف جيدا بان ماركس عاد الى الميدان بقوة بعد ازمة الرأسمالية في 2008 وخاصة في الغرب وكثر الحدي ......





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