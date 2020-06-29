الأشرعة القرمزية” في سان بطرسبورغ تكريما للطلبة والمتخرجين

2020/06/29 | 08:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم مهرجان “الأشرعة القرمزية” تكريما لخريجي المدارس العليا في سان بطرسبورغ، حيث يقام احتفال سنوي يشد الأنظار بفضل الألعاب النارية المذهلة، والعروض الموسيقية وعروض فرجوية ضخمة للمياه.وبسبب انتشار وباء كوفيد هذا العام، أخذ المهرجان شكلا مختلفا، إذ لم يكن هناك متفرجون يتابعونه في عين المكان، بينما لم تظهر السفينة بأشرعتها القرمزية في وسط المدينة […]

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