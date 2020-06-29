 ائتلاف العبادي: لو كان الكاظمي صادقا لاستعان برئاسة الحشد لضبط الصواريخ بدل اثارة الفتنة

2020/06/29 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن اقتحام احدى مقرات الحشد الشعبي، مبينا أن النقاط المستهدفة في مداهمة الدورة هي نقاط امنية مثبتة لدى العمليات المشتركة، فيما اعتبر انه لو كان الكاظمي صادقا برويته بشان الصواريخ لاستعادة برئاسة الحشد في حل المشكلة.وقالت القيادية بالائتلاف النائبة هدى سجاد في […]

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