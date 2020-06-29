إنقاذ 15 مهاجراً قبالة سواحل بلجيكا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا

2020/06/29 | 08:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البلجيكية الأحد انها اغاثت قبالة سواحل بلجيكا 15 مهاجرا كانوا يحاولون بلوغ بريطانيا بعد أن بدأ قاربهم المطاط يغرق.وكان القارب القادر على نقل سبعة أشخاص أبحر مساء الجمعة من مدينة دانكيرك الفرنسية (شمال) وتمكن أحد الركاب من توجيه نداء استغاثة بعد ساعات.وأنقذ خفر السواحل البلجيكيون ركاب القارب على مسافة 11 كلم […]

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