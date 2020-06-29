اعلاميون: اعتداء الكاظمي على الحشد اصبح قضية رأي عام .. هكذا ينبغي حلها 

2020/06/29 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفض عدد من الاعلاميين والصحفيين، الاثنين، ماقامت به قوات جهاز مكافحة الارهاب بتنفيذ امر حكومي لاعتقال عدد من منتسبي الحشد الشعبي بذريعة امتلاكهم صواريخ تقصف بها المنطقة الخضراء، مؤكدين ان الموضوع اصبح قضية رأي عام وستؤجج الشارع العراقي في حال لم يتم حلها باعتذار او موقف للكاظمي عبر التلفاز.وقال الاعلامي علي العاملي لـ […]

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