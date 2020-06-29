ائتلاف العبادي: لو كان الكاظمي صادقا لاستعان برئاسة الحشد لضبط الصواريخ بدل اثارة الفتنة

2020/06/29 | 08:46 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

انتقد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن اقتحام احدى مقرات الحش...

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